Municipales 2026 : les maires de droite en position de force, selon une enquête

Les enjeux qui mobilisent les électeurs en cette fin de mandat municipal avant les prochaines élections de 2026 sont "en phase" avec les thèmes habituels des forces politiques de droite (LR, DVD) comme la sécurité, révèle une enquête Ifop mardi. Premier constat : la popularité des maires s'est renforcée avec un taux de satisfaction de 70% contre 61% en 2017, sans doute parce qu'ils apparaissent comme des "acteurs de confiance" à la tête d'une institution "qui assure les services publics du quotidien".

Un scrutin "plus serré qu'en 2020"

Cette satisfaction est toutefois plus élevée à l'égard des maires de droite (69%) que de gauche (64%), des maires de sexe masculin, des élus de plus de 50 ans ou des maires de communes rurales et de moins de 10.000 habitants. La satisfaction à l'égard de la gestion des deniers publics est par ailleurs moins élevée dans les villes communistes ou écologistes. Malgré la confiance accordée à leur maire, seuls 52% des Français interrogés souhaitent leur réélection en 2026, une tendance plus forte dans les villes dirigées par la droite (56%) que par la gauche ou le centre (47%).

"Le scrutin sera plus serré qu'en 2020, où les conditions du scrutin, en pleine crise covid, avaient favorisé les sortants", relève l'Ifop dans son analyse. C'est d'autant plus vrai pour les grandes villes "où les électeurs s'avèrent souvent "plus sévères sur le bilan de mi-mandat de leur maire" et "plus sensibles aux enjeux nationaux et aux logiques partisanes", observe l'Ifop. Les maires de droite ont à l'inverse une "assise structurellement plus solide", avec des taux de réélection plus élevés dans les banlieues aisées (69%), les communes de moins de 10.000 habitants (55%) ou celles dirigées par un homme (55%).

Risque de "dégagisme" pour les maires de gauche

À l'inverse, surreprésentés dans les villes où le mécontentement populaire est le plus fort (banlieue populaire, grandes villes), les maires de gauche partent avec un risque de "dégagisme" plus important. Les préoccupations des électeurs tournent autour de la sécurité (64%), de l'économie et des finances, et de la santé (69%) mais cette dernière question est moins orientée politiquement. L'enquête a été menée pour le compte de la plateforme de conseil Politicae, créée par les maires LR de Mantes-la-Jolie et Saint-Jeoire-en-Faucigny, et qui se présente comme un collectif non partisan de maires "engagés pour le renouvellement démocratique".

Elle a été réalisée en ligne du 31 octobre au 1er novembre auprès d'un échantillon représentatif de 2.002 personnes âgées de 18 ans et plus.