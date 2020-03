Municipales 2020 : les résultats à Lyon

Un maire sortant qui ne se représente pas, et une élection très ouverte. Voici la situation de la ville de Lyon pour ces élections municipales 2020, alors que Gérard Collomb, l'un des rares édiles La République en marche d'une grosse ville, se contente de briguer la métropole. Alors que l'écologiste Grégory Doucet, le Républicain Etienne Blanc et Yann Cucherat, investi par LREM et le Modem, s'affrontent pour l'hôtel de ville, c'est le premier qui est arrivé en tête du premier tour, dimanche, avec 29% des suffrages, selon des résultats encore provisoires.

Derrière lui, le Républicain Etienne Blanc a obtenu 16,7% des voix. Le LREM Yann Chucherat montre sur la troisième marche du podium en récoltant 14,9% des votes.

Les électeurs lyonnais votent dans deux urnes distinctes pour ces municipales : l'une est propre à la Ville, avec des conseillers municipaux élus à l'intérieur de neuf secteurs électoraux, qui recoupent les neuf arrondissements de la commune. L'autre élection concerne la métropole, dotée depuis 2015 de vastes compétences. Les habitants des 59 communes de la métropole, réparties en 14 circonscriptions, désigneront 150 conseillers métropolitains. Ces derniers éliront ensuite un ou une présidente de la Métropole lyonnaise.