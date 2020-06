Municipale à Paris : Laetitia Avia aurait utilisé des moyens parlementaires pour sa campagne

De nouvelles révélations fragilisent encore un peu plus la candidature d’Agnès Buzyn à la mairie de Paris. Au moins deux assistants de la députée Laetitia Avia, candidate LREM dans le 12eme arrondissement de la capitale, auraient travaillé sur sa campagne municipale entre septembre 2019 et mars 2020, selon Mediapart.

L'entourage d'Agnès Buzyn reste silencieux

Le site d'informations a publié lundi des copies de messages dans lesquels la députée demande à ses collaborateurs d’organiser un déplacement ou de réaliser un tract de campagne. Toujours selon Mediapart, des réunions auraient été organisées dans le local de la députée, une permanence qu’elle partage avec son collègue Pacôme Rupin, tête de liste d’En Marche dans le nouvel arrondissement Paris Centre (rassemblant les quatre premiers arrondissements de Paris). Des faits interdits par le code électoral, et démentis par l’avocat de Laetitia Avia.

L’équipe d’Agnès Buzyn reste pour le moment silencieuse, de même que les collègues de Laetitia Avia à l'Assemblée nationale. Dans l’entourage d’Anne Hidalgo, on préfère attendre la tenue du second tour dimanche avant d’envisager un recours. Rachida Dati, elle, passe à l’offensive. La candidate LR demande le rejet des comptes de campagne et l’annulation du scrutin dans les deux arrondissements concernés.