Mort du septuagénaire passé à tabac à Vieux-Condé : «C'est un acte de barbarie», estime Fabien Roussel

Le choc est immense dans le Nord. À Vieux-Condé, dans le Nord, un retraité de 72 ans a été passé à tabac la semaine dernière. Son crime : avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit. Hospitalisé dans un état critique, le septuagénaire a finalement succombé à ses blessures.

Invité ce mercredi au micro d'Alexandre Le Mer, le secrétaire du Parti communiste français (PCF) est revenu sur cette agression d'une violence extrême. "Cet homme qui a été battu à mort, sauvagement battu, et qui est décédé des suites de ce passage à tabac, ça s'est passé dans ma circonscription (...). Et je veux dire ici toute mon émotion et ma colère", confie-t-il au micro d'Europe 1. "C'est ce que ressentent les habitants de la commune", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Un homme investit dans la vie de sa ville

"C'est un acte de barbarie", ajoute le communiste. Le septuagénaire, ancien fleuriste de la ville, était particulièrement apprécié au sein de la commune. "Un monsieur qui aidait tout le monde", confie une voisine à Europe 1, et investit dans la vie associative de la petite ville.

Trois jeunes suspects, âgés de 14, 17 et 18 ans, ont été interpellés jeudi dernier. "J'appelle la justice à une extrême sévérité à l'encontre des auteurs de cet acte barbare." Car aujourd'hui, "je pense à sa femme, à ses enfants et petits-enfants et il faut vraiment que la justice soit extrêmement sévère et que ça se sache parce que l'on ne peut pas laisser passer une telle horreur", conclut Fabien Roussel au micro d'Europe 1.