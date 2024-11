Mort de Nicolas D. en Ardèche : la maire de Romans-sur-Isère refuse de banaliser ces «faits de société»

La mort de Nicolas D., un rugbyman de 22 ans qui jouait dans le même club que celui de Thomas, tué l'an dernier lors d'une fête de village à Crépol, n'est pas un fait divers pour la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval. Invitée de l'émission Europe 1 Soir week-end samedi, l'édile évoque la fusillade devant une discothèque de Saint-Péray, en Ardèche, qui a mortellement touché le jeune Nicolas. Pour elle "à considérer ces événements comme des faits divers, on va s'orienter vers une forme de banalisation et je m'y refuse (...) Nous sommes face à des faits de société", appuie la maire sur Europe 1.

Mort de Nicolas : « À considérer ces événements comme des faits-divers, on s'oriente vers une forme de banalisation et je m'y refuse ! » Réagit @MH_Thoraval maire de Romans-sur-Isère dans #Europe1SoirWE avec @PascaledeLaTour sur #Europe1pic.twitter.com/N8oHCsJiu8 — Europe 1 (@Europe1) November 2, 2024