Michel Barnier réunit ses ministres pour réfléchir au-delà du budget

Michel Barnier réunit tous ses ministres lundi matin pour un deuxième séminaire gouvernemental. Avec ce rendez-vous, le Premier ministre veut voir plus loin que la difficile épreuve du budget qui continue de diviser son "socle commun". Selon Matignon, il s’agit de préparer l’avenir en définissant "une vision des réformes structurelles et des politiques que souhaite conduire le gouvernement pour les prochaines années".

Objectif : un travail de cohésion

L'ambition affichée ne se limite pas à franchir le mur budgétaire et à durer quelques mois. Michel Barnier veut changer la France avec une vision à cinq ans et un plan d’action concret à trois ans qu'il espère présenter en décembre ou en janvier.

Le chef du gouvernement tient à associer pleinement ses ministres à ce projet. Tous sont invités à plancher dessus lundi matin en participant à une série d’ateliers sur cinq thématiques : États et collectivités, travail et solidarité, immigration et intégration, Outre-mer et, enfin, simplification.

Michel Barnier espère ainsi faire un "travail de cohésion" pour renforcer les liens d’une équipe dont certains membres se sont parfois beaucoup contredits ces dernières semaines. Il faut qu'il y ait le plus de débats possibles à l'occasion du séminaire mais à l’issue, l’idée est d'acter que tout le gouvernement parle d'une seule voix, explique-t-on à Matignon.