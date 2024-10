Michel Barnier veut «changer ce pays avec un plan de réformes à cinq ans»

Michel Barnier entend "changer ce pays avec un plan de réformes à cinq ans" qu'il présentera "dans quelques semaines", selon des propos tenus au Parisien, publiés samedi. Nommé le 5 septembre, le Premier ministre présentera "un plan d'action qui sera la suite du discours de politique générale" prononcé début octobre, pour "faire des choses durables pour ce pays".

"Persévérance, changement, rupture": "vous le verrez dans le projet que je présenterai dans quelques semaines", déclare également Michel Barnier. "Je ne suis pas ici pour gérer en défensif un projet de budget", insiste le Premier ministre, alors que son gouvernement, sans majorité, enchaîne les revers à l'Assemblée sur l'examen du budget.

"Je n'ai pas le temps de faire de grandes lois"

"On n'a pas encore trouvé le centre de gravité juste pour le budget", admet le chef du gouvernement. Qui ajoute : "il ne se passe pas une journée sans que j'entende une bonne idée", sur "la simplification, la décentralisation, sur comment donner une plus grande efficacité aux impôts", tout en "gardant l'acquis des sept ans d'Emmanuel Macron, d'une plus grande attractivité du pays".

Un vote solennel est théoriquement prévu mardi à l'Assemblée pour la partie "recettes" du projet de loi de finances, mais le grand nombre d'amendements restant à examiner laisse augurer d'un report. A moins que le gouvernement ne déclenche l'article 49.3.

"Je n'ai pas le temps de faire de grandes lois", explique par ailleurs le Premier ministre qui souhaite néanmoins mener à bien des "projets concrets". Selon Le Parisien, Michel Barnier a notamment demandé à ses équipes de rouvrir les cahiers de doléances citoyens de la crise des "gilets jaunes" (2018-2019).