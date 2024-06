«Mélenchon est toujours en colère» : à Toulouse, des électeurs socialistes ne veulent pas d'une alliance avec LFI

La dissolution de l'Assemblée nationale chamboule le monde politique. Les Républicains traversent une zone de turbulences après que leur patron, Eric Ciotti, ait annoncé une alliance avec le Rassemblement national. Une ineptie pour de nombreux cadres du parti de droite qui appelle le député des Alpes-Maritimes à démissionner de ses fonctions. En revanche, à gauche, les quatre grands partis (le Parti socialiste, Europe Écologie les Verts, le parti communiste et La France insoumise), ont formé une nouvelle alliance baptisée "nouveau front populaire".

"Mélenchon est d'une grande agressivité"

Mais dans les rues d'un quartier bobo de Toulouse, certains électeurs de gauche sont mitigés sur cette nouvelle union, qui rappelle celle de la Nupes en 2022. Ici, Raphaël Glucksmann a réalisé une véritable percée dimanche. Marlène, enseignante, fait partie des nombreux électeurs à avoir voté pour la liste Place publique. Et même si son cœur balance à gauche, elle refuse une alliance avec en son sein Jean-Luc Mélenchon.

"Petit à petit, je trouve qu'il est de plus en plus ingérable parce qu'il est toujours dans la colère, dans l'excès, dans la démesure. Il est d'une grande agressivité. Et moi, ça me fait terriblement peur", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Risque d'abstention chez les électeurs socialistes ?

Une crainte partagée par Gilbert, la cinquantaine, qui vote socialiste depuis ses 18 ans. Selon lui, la France insoumise flirte avec l'antisémitisme. "Mélenchon est trop pro-palestinien, il est ambigu. On a l'impression que Mélenchon est antisémite. Je vais vous dire sincèrement, s'il y a Mélenchon et Rima Hassan dans cette alliance de gauche, non, je ne pourrai pas voter pour eux", assure le Toulousain.

Si tel est le cas, il votera blanc, poursuit Gilbert. D'autres pourraient aussi s'abstenir lors du 30 juin et du 7 juillet prochain, dates des tours des élections législatives anticipées. Une présence insoumise dans l'alliance qui semble donc rédhibitoire pour beaucoup de socialistes, malgré le spectre d'une vague bleu marine en France.