Meeting à Lyon : Yannick Jadot présente son programme écologique pour la présidentielle

"Ils n'ont rien fait ! La gauche, la droite et aujourd'hui les Françaises et les Français en payent les conséquences", a clamé haut et fort Yannick Jadot samedi à Lyon . Le candidat écologiste a tenté de centrer l'attention sur les principales mesures de son programme politique alors qu'au même moment, 467.000 citoyens, inscrits à la Primaire populaire, votaient pour désigner leur candidat de gauche. Le résultat sera connu dimanche soir.

Un slogan : "Changeons"

La vision politique de Yannick Jadot est sans équivoque : il faut une rupture nette avec les anciens gouvernements, qu'il accuse directement d'avoir sacrifié les générations futures. "À quel moment nos démocraties ont-elles abdiqué devant les milliards ?" s'est-il interrogé. "En particulier ceux de la finance, du pétrole et de la chimie, au point de compromettre notre avenir", poursuit-il. Pour le candidat écologiste, une seule alternative : son slogan de campagne "Changeons". "Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une alerte", précise-t-il sur scène.

Un clin d'œil à la campagne socialiste de François Hollande . Son objectif est donc clair séduire les électeurs du parti socialiste et pour cela, lui aussi menace la finance. "Si vous avez des actions chez Total, c'est le moment de vous en débarrasser parce que dans quelques mois, ce sera chaud pour Total", prévient-il.

Un mélange d'écologie et de justice sociale, exactement comme le projet de la Primaire populaire, mais aussi un moyen de s'affirmer comme le candidat idéal, à quelques heures de la fin du vote.