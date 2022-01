Le programme de Yannick Jadot en matière de nucléaire «témoigne d'un certain aveuglement»

INTERVIEW

Bernard Accoyer, président de Nucléaire et Climat, a publié le 20 janvier dernier Une affaire d'état - La tentative du sabordage du nucléaire français aux éditions Hugo Document. L'ancien président de l'Assemblée nationale est revenu sur les propositions du candidat Yannick Jadot en matière d'énergie nucléaire qu'il présente ce samedi à Lyon. Parmi elles, une sortie "responsable" du nucléaire, une France 100% renouvelable, et l'arrêt de 10 réacteurs nucléaires d'ici 2035. "C'est le programme de François Hollande, d'Emmanuel Macron, c'est un programme qui témoigne d'un certain aveuglement devant les réalités physiques et également d'une irresponsabilité grave", a-t-il lancé au micro de Jean-Pierre Elkabbach.

"Si on continue, non seulement les prix qui ont déjà explosé vont devenir stratosphériques mais en plus nous n'aurons plus d'électricité", a assuré Bernard Accoyer.

Selon l'ancien président de l'Assemblée nationale, il y a une "pression écologique politique". "Il faut voir les choses en face, aujourd'hui encore, quelle est la première source d'électricité décarbonée en Europe ? C'est le nucléaire !"

"L'Allemagne en sortira complètement à la fin de cette année et la Belgique en 2025. Et nous, il est encore inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous devons fermer encore 12 réacteurs en plus de Fessenheim d'ici 2035, c'est complètement irresponsable et suicidaire", a-t-il conclu sur le sujet.