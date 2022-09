Match de foot de l'Assemblée boycotté : Marine Le Pen déplore «la haine tout le temps»

Marine Le Pen a critiqué mercredi le boycott par des députés de gauche et de Renaissance d'un match caritatif de l'équipe de foot de l'Assemblée, y voyant "la haine tout le temps, partout", tandis que la majorité, divisée, craignait de présenter le RN comme une "victime". "Ça en dit long sur ces gens en réalité, c'est la haine tout le temps, partout, le combat tout le temps", a déclaré la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale.

"Le sport, c'est l'endroit où on ne fait pas de politique"

"En réalité, ils vont à l'encontre d'une des grandes valeurs du sport qui est que le sport, précisément, c'est l'endroit où on ne fait pas de politique", a-t-elle ajouté, convaincue que les groupes appelant à ne pas participer à ce match seront "jugés durement par les Français". Les présidents de groupes PS, Boris Vallaud, et LFI, Mathilde Panot ont confirmé mardi que leurs députés ne participeraient pas à ce match caritatif, estimant que le RN espérait ainsi poursuivre son entreprise de "banalisation". La patronne des députés Renaissance Aurore Bergé a aussi recommandé à ses troupes "de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une 'photo d'équipe'": or "nous ne jouons pas dans la même équipe. Ni extrême droite, ni extrême gauche".

Si le RN siège en nombre à l'Assemblée, "ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser", a exhorté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur Cnews. Olivier Véran a néanmoins reconnu une "ambivalence" à boycotter ce match: "En vous disant que je n'irais pas jouer, je participe au phénomène qui consiste à faire monter le sentiment qu'ils sont ostracisés, qu'ils sont victimes du système, etc", a-t-il développé. Interrogé sur Sud Radio, le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe a d'ailleurs regretté ce boycott qui "rend plutôt sympathiques aujourd'hui" les 89 députés du RN. "Je ne joue pas au football mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de combattre les idées du RN", c'est "un mauvais exemple, un mauvais combat à conduire", a-t-il poursuivi.

"Consternant cette histoire d'équipe de foot de l'Assemblée ! J'en suis membre depuis longtemps et nous avons toujours sur le terrain dépassé les différences politiques, il faut continuer ainsi. Tout politiser médiocrement est insupportable", a insisté Éric Woerth député Renaissance, dans un tweet.