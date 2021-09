Marseille : la ville "n'est pas mise sous tutelle", assure Samia Ghali

INTERVIEW

Emmanuel Macron a annoncé jeudi des aides pour donner un nouvel élan à Marseille. Au terme de deux jours de visite où il a pu entendre des "attentes colossales", le président a annoncé que l'Etat aiderait à financer des projets de transports, pour désenclaver les quartiers populaires du nord de la ville, les plus déshérités et touchés par la violence découlant du trafic de drogue. Invitée d'Europe Matin vendredi, la maire-adjointe de la ville, Samia Ghali, s'est dite satisfaite de ces annonces, attendant de les voir mises en application. Elle a par ailleurs estimé que cela ne signifiait pas pour autant la "mise sous tutelle" de la Ville, comme dans les années 30.

"Il est normal de rendre des comptes"

"Ce n'est pas le cas d'abord parce que nous gérons beaucoup de choses. Ensuite, sur la question des écoles, Emmanuel Macron a dit souhaiter qu'un organisme soit mis en place et c'est normal parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup d'argent. Donc il veut savoir ce qu'il en est. Mais il a demandé au maire de Marseille de présider cet organisme donc je ne crois pas que ce soit une mise sous tutelle, non", a jugé la maire-adjointe.

Le chef de l'Etat a assuré jeudi que le gouvernement gardera un oeil actif sur la gestion de cet argent investi à Marseille. "Il a raison d'être vigilant et de surveiller et c'est évident qu'il faut qu'on lui rende des comptes", a encore estimé Samia Ghali, qui a dit croire cette fois en la volonté de l'exécutif de mettre ce plan en oeuvre et en ses chances d'aboutir. "Aujourd'hui il y a en plus un maire de Marseille qui souhaite que nous avancions le plus rapidement possible sur des dossiers comme l'école. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire", a-t-elle insisté.

"L'ancien maire était dans le déni"

Elle a également estimé que si Marseille était aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que la Ville n'avait jamais demandé d'aide. "J'aurais préféré que l'on n'en soit pas là. Mais Marseille n'a jamais sollicité l'Etat pour l'accompagner à la différence d'autres villes. Lorsque j'étais sénatrice, je rencontrais les maires de Lyon, de Montpellier, qui venaient demander de l'aide à tel ou tel ministre. Mais je n'ai jamais vu l'ancien maire Jean-Claude Gaudin aller demander de l'aide à qui que ce soit. Ca ne l'intéressait pas, il était dans le déni. Il vous expliquait que l'école allait bien, que la criminalité n'était pas grave parce que les jeunes se tuaient entre eux. C'est ça qu'on a vécu pendant 25 ans", a-t-elle assuré.

Selon elle, la différence est également que certaines métropoles "ont négocié des projets" quand Marseille "a négocié des postes". "L'Etat ne fait pas un virement à la Ville de Marseille", a rappelé l'ancienne sénatrice. "Il attend les projets et les dossiers, mais il n'y avait pas jusque-là cette volonté politique pour les quartiers nord, sinon on ne serait pas en train d'en parler", a-t-elle poursuivi.

Sur la question de la sécurité justement, Samia Ghali a enfin expliqué avoir préparé une note de dix pages à l'intention du chef de l'Etat dans laquelle elle liste des propositions au niveau national. Emmanuel Macron reviendra quant à lui en octobre et février dans la cité phocéenne afin de faire un point d'étape sur ses engagements.