Marine Le Pen et ses alliés se réunissent à Bruxelles après les européennes

Les chefs de plusieurs partis d'extrême droite, dont Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (RN) en France et Matteo Salvini, chef de la Ligue en Italie, se réunissent mercredi à Bruxelles pour faire le point après les élections européennes. "Les leaders du groupe ID se retrouvent à Bruxelles pour faire le point sur la situation après les élections européennes", a écrit la Ligue dans un message publié mardi soir sur WhatsApp. À Paris, le RN a confirmé mercredi cette réunion à huis clos des chefs de partis membres du groupe ID ainsi que la présence de Marine Le Pen.

L'extrême droite est sortie renforcée des élections européennes

Le groupe Identité et démocratie (ID) compte actuellement sept partis et 59 députés et a fait jusqu'à présent l'objet "d'un cordon sanitaire" du reste du Parlement européen en raison de ses positions anti-islam, anti-immigrés, anti-UE ou anti-environnement de ses membres. Forts du succès du RN lors des européennes, avec plus de 31% de voix obtenues, ces partis souhaitent désormais peser davantage dans les choix européens. "C'est la première réunion politique significative (...) et le souhait de Matteo Salvini, qui verra les alliés, en commençant par Marine Le Pen, est de créer la base d'une large alliance de centre-droit sans les socialistes et les éco-extrémistes", précise la Ligue, ajoutant que la réunion aura lieu dans l'après-midi.

L'extrême droite est sortie renforcée des élections européennes qui se sont achevées dimanche, mais elle reste divisée au sein du Parlement européen en deux groupes, ID et Conservateurs et réformistes (ECR), le rapprochement restant très incertain en raison de leurs importantes divergences, en particulier sur la Russie.

Deux sondages publiés lundi donnent le RN à 33%-34% des intentions de vote pour les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, soit plus de 15 points de plus qu'il y a deux ans, offrant la possibilité pour la première fois à l'extrême droite d'arriver au pouvoir en France, ce qui renforcerait considérablement la position de Marine Le Pen en Europe. La Ligue anti-migrants de Matteo Salvini qui avait pris 34% des suffrages lors des européennes de 2019, a recueilli lors du dernier scrutin seulement 9% des votes.