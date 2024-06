Jordan Bardella annonce un "accord" entre le RN et LR, "plusieurs dizaines de députés LR" "investis" ou "soutenus"

"Il y aura un accord entre le Rassemblement national et Les Républicains" pour les législatives, avec "des dizaines" de députés LR qui seront "investis" ou "soutenus", a annoncé mardi Jordan Bardella lors d'un entretien au JT de 20 heures de France 2.

"J'ai lancé un appel à toutes les formations politiques patriotes autour du Rassemblement national qui veulent venir contribuer à cette majorité de redressement" et "je me félicite qu'Eric Ciotti (y) ait répondu favorablement", a poursuivi le président du RN en disant avoir "évidemment échangé" avec le patron de LR et "continuer de le faire dans les prochaines heures, et sans doute un peu plus tard dans la nuit".

Le cas Ciotti

Malgré tout, une consultation menée au sein du groupe LR, qui compte 61 membres, n'a enregistré que deux votes favorables pour s'allier au parti d'extrême droite, celui d'Eric Ciotti et celui de sa collègue des Alpes-Maritimes Christelle D'Intorni, a précisé à l'AFP une source du parti.

Les Républicains, qui se sont effondrés sous la barre des 5% à la présidentielle en 2022, ont été pris en étau entre la majorité macroniste, qui a multiplié les débauchages dans ses rangs, et le RN et Reconquête qui ont séduit nombre de leurs militants. Au cours des dernières années, le parti a hésité entre une ligne droitière pour récupérer ses électeurs passés au RN et une autre plus centriste afin de ramener au bercail ceux qui ont rejoint la Macronie.

Interrogé sur son maintien à la tête de LR, M. Ciotti, élu président du parti en décembre 2022, a répondu vouloir rester à son poste, précisant que "seuls les militants pourraient me l'enlever". Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a toutefois exigé son exclusion et un "rapide vote des militants" pour sur ce ralliement.