Mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière : Gauthier Le Bret propose de «changer la constitution»

Après la polémique de Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, où la maire n’a pas souhaité célébrer le mariage d’un Tunisien sans-papiers, un sondage révèle que 3 Français sur 4 sont favorables à une interdiction des unions entre Français et étrangers en situation irrégulière. Face à cela, Gauthier Le Bret estime qu’il faut “changer la Constitution”.

Soutenue par des personnalités comme Bruno Retailleau, Gérald Darmanin ou Robert Ménard, la mesure visant à interdire les mariages d'étrangers en situation irrégulière, avec des Français, est également plébiscitée par près de trois-quarts de la population, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Cette enquête a été réalisée après le refus de la maire de Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, de célébrer l’union d’un Tunisien en situation irrégulière, suspectant un mariage de "complaisance".

Face à cette polémique, le journaliste Gauthier Le Bret, invité dans l’émission On marche sur la tête, estime qu'il faut "taper dans la fourmilière, faire sauter un certain nombre de verrous" et "changer la Constitution". "Evidemment, quand la Constitution a été rédigée, il n’y avait pas 10% des OQTF qui étaient exécutées dans le pays. Donc, ils n’ont pas pensé à ces cas de figure", déplore-t-il au micro d’Europe 1.