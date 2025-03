Manuel Valls attendu en Nouvelle-Calédonie : toute la vie économique de l’archipel suspendue à cette visite

Ce samedi, Manuel Valls est en visite en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 1ᵉʳ avril. L'occasion pour le ministre des Outre-mer de réunir autour de la table les deux camps adverses présents sur l’archipel français du Pacifique. La question du corps électoral, sujet qui a déclenché les émeutes en mai 2024, est au programme des discussions.

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est de retour ce samedi en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 1ᵉʳ avril. Il doit poursuivre ce que lui seul a réussi en trois ans : réunir les deux camps adverses (loyalistes et indépendantistes) autour de la table pour définir les contours de l’archipel français du Pacifique.

Les négociations porteront sur l’épineuse question du corps électoral, qui a mis le feu aux poudres et déclenché les émeutes destructrices en mai 2024. Toute la vie économique de l’archipel est désormais suspendue à cette visite et à de potentiels accords.

"Nous risquons une crise sociale majeure"

Près d'un an après les émeutes, les stigmates en sont encore visibles sur les bâtiments calcinés des zones industrielles et sur les chiffres du chômage. Un salarié du privé sur quatre a perdu son emploi. "Nous sommes à l'arrêt. Notre situation économique et sociale est extrêmement compliquée", explique Mimsy Daly, présidente du MEDEF en Nouvelle-Calédonie.

"La paix, ce sera évidemment gérer la mère de toutes les batailles et nous appelons nos élus à la plus grande responsabilité dans les décisions qui seront prises. Les investisseurs tentent de savoir quelle visibilité ils auront sur l'avenir avant d'investir sur le long terme en Nouvelle-Calédonie. Nous risquons une crise sociale majeure sans une reprise rapide au niveau de l'emploi", conclut-elle.

Selon elle, le système des institutions, très complexe à cause du statut de l'île, est trop coûteux. L'accord politique doit le réformer, dit-elle, pour se projeter dans l'avenir.