Manon Aubry (LFI) : "La Cour des comptes a oublié de pointer les cadeaux pour les plus riches"

INTERVIEW

La Cour des comptes, qui a publié mercredi son rapport annuel, a appelé le gouvernement à assainir les finances publiques. Manon Aubry, tête-de-liste de La France insoumise pour les élections européennes, a critiqué les préconisations des magistrats financiers. "La Cour des comptes a oublié de pointer les cadeaux pour les plus riches que le gouvernement s’est empressé de faire tout juste arrivé au pouvoir. On se souvient de l’ISF, trois milliards d’euros par an, de la flat-tax, deux à trois milliards d’euros. C’est à géométrie variable", a estimé Manon Aubry, mercredi soir sur Europe 1.

"Si on veut investir dans la transition écologique, cela nécessite un investissement". "Que se passe-t-il quand l’impôt des plus riches baisse ? Soit l'État augmente les impôts des plus pauvres, c’est en partie ce qu’il a fait avec la hausse de la CSG, soit l’État baisse dans les dépenses et les services publics. La Cour des comptes pointe l’équilibre budgétaire, mais sans le pointer du bon prisme. C’est un choix de société plus large", a poursuivi l'ancienne porte-parole d'Oxfam.

Manon Aubry a également demandé des investissements pour accélérer la transition écologique. "Si on veut investir dans la transition écologique, cela nécessite un investissement. On peut essayer de se serrer la ceinture autant qu’on veut, si on n’a plus de planète dans 50 ou 100 ans, que va-t-on dire ? Qu’on a respecté les critères budgétaires de l’Union européenne ?", s'est demandé la tête-de-liste de la France insoumise aux européennes.