«Macron assassin» : «Je trouve cela anecdotique», réagit Éric Zemmour

INTERVIEW

En déplacement à Dijon lundi, Emmanuel Macron a dénoncé lundi comme "une indignité" le fait qu'Éric Zemmour avait laissé la foule scander "Macron assassin" sans réagir dimanche, lors d'un meeting sur la place du Trocadéro à Paris. Invité lundi soir l'invité du Grand oral de la présidentielle Europe 1, Paris Match et le JDD (à retrouver en intégralité par ici), Eric Zemmour a quant à lui qualifié "d'épiphénomène" cet évènement.

"J'étais très fier et très ému d'avoir près de 100.000 personnes qui étaient là au Trocadéro, pour écouter. Il y avait des gens en larmes après ce discours et j'étais fier aussi", a d'abord confié le candidat de Reconquête. Interrogé par Sarah Paillou du Journal du Dimanche sur les "Macron assassin", le candidat a préféré éviter le sujet.

"Macron assassin" : un "épiphénomène", pour Eric Zemmour

"Les journalistes - et je l'ai été longtemps - ont le don de prendre un épiphénomène pour en faire un événement national. L'événement du meeting du Trocadéro, ce n'est pas les quelques personnes qui crient 'Macron assassin' L'événement du Trocadéro, c'est 100.000 personnes qui viennent pour le plus grand meeting de la campagne présidentielle et qui écoutent un discours sur la France, la grandeur de la France", balaye le candidat. "Je ne veux pas répondre à votre question. J'ai beaucoup répondu à cette question et je trouve que c'est anecdotique. Voilà, je préfère répondre sur le fond", poursuit-il.