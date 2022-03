DIRECT VIDÉO - Suivez le Grand oral de la présidentielle

Rendez-vous aujourd'hui à partir de 18h en live pour le "Grand oral de la présidentielle" organisé par Europe 1, Paris Match et Le Journal du Dimanche sur le thème "Quelle France et quelle Europe pour demain ?" Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Eric Zemmour et Marine Le Pen détailleront successivement leurs propositions et répondront aux questions du public.

A l'heure des grands bouleversements provoqués par la Covid et la guerre en Ukraine, comment reconstruire une autonomie sécuritaire, alimentaire, sanitaire, économique et militaire, afin de ne pas laisser les aléas du monde impacter la vie quotidienne des Français ? Les candidats sont attendus sur ces questions.

Un rendez-vous présenté par Sonia Mabrouk, Sarah Paillou et Bruno Jeudy, qui pourront s'appuyer sur les résultats du sondage exclusif IFOP pour Le Journal du Dimanche, Europe 1 et Paris Match, publiés hier dans dans Le JDD.

