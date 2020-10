Lutte contre l’islamisme : "On peut avoir des lois d’exception dans un Etat de droit", juge Marine Le Pen

INTERVIEW

La France rend mercredi soir à La Sorbonne un dernier hommage à Samuel Paty, ce professeur d’histoire assassiné vendredi dans les Yvelines pour avoir donné un cours sur la liberté d’expression. De nombreux ministres et de personnalités politiques seront présentes dans la cour de la prestigieuse université parisienne lors de cette cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Parmi eux figurera Marine Le Pen, qui a reçu son invitation mercredi matin. Ce qui ne l'a pas empêché, quelques minutes plus tard sur Europe 1, de critiquer le laxisme du gouvernement en matière de lutte contre l'islamisme. "Pour gérer cette problématique, il faut des magistrats spécialisés, mais aussi des lois spécifiques. On peut parfaitement avoir des lois d’exception dans un Etat de droit", a jugé la présidente du Rassemblement national.

"Il faut des lois d’exception, il faut des juridictions d’exception", a martelé Marine Le Pen. "D’ailleurs, nous y sommes : l'état d’urgence sanitaire est une loi d’exception et pourtant nous sommes dans un Etat de droit. Nous sommes dans un système institutionnel dans laquelle la puissance publique est soumise au droit, fondé sur le principe des normes juridiques, chacun étant soumis au même droit, que ce soit un individu ou la puissance publique."

"La peine d'indignité nationale a existé, il suffit de la recréer"

Marine Le Pen ne craint pas dès lors d'avancer des proposition qui pourraient pourtant être retoquées par le Conseil constitutionnel. La présidente du RN souhaite ainsi rétablir la peine d'indignité nationale. "Elle a existé, il suffit de la recréer", a avancé la présidente du Rassemblement national. "Elle permet de condamner à une peine de dégradation nationale, qui entraine toute une série de conséquence : interdiction de diriger une association, interdiction de voter, interdiction de diriger une entreprise. On met sous tutelle les gens dont on considère, s’ils sont Français, qu’ils encourent l’indignité nationale."

Mais ce n'est pas la priorité, selon elle. "Avant de faire tout ça, il faut aussi expulser les binationaux qu’on aura déchu de leur nationalité pour islamisme, et puis évidemment, en premier lieu, expulser les étrangers fichés S", a affirmé Marine Le Pen.

.