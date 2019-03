LR : Rachida Dati renonce aux européennes avec Paris dans son viseur

Elle préfère Paris à Strasbourg et Bruxelles : en pleine tractation chez les Républicains, Rachida Dati a annoncé mardi qu'elle renonçait à un nouveau mandat au Parlement européen, expliquant réfléchir "très sérieusement" à une candidature aux municipales dans la capitale. "J'ai décidé de renoncer à briguer un nouveau mandat de députée européenne. Car la politique, ce sont des choix parmi ses combats. Et aujourd'hui mon choix, c'est Paris", explique au Figaro l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy (2007-2009).

Pourtant, "Laurent Wauquiez m'a toujours assuré que je serais en position éligible sur la liste LR. Il me proposera à la sixième place lors de la CNI (commission nationale d'investiture) ce mercredi", assure celle qui siège au parlement européen depuis 2009. Mais "à Paris, il est urgent de changer de politique et je proposerai de le faire. Je m'y engagerai sans hésitation". "Je réfléchis très sérieusement à cette candidature", poursuit Rachida Dati, l'édile du très chic 7ème arrondissement.

Dati "convaincue" que la droite peut gagner à Paris. Cette annonce constitue un premier rebondissement alors que la Commission d'investiture de LR doit débattre mercredi des élections européennes. Après le trio de tête déjà désigné, composé de François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean, une trentaine de noms doivent être mis sur la table, mais pas leur ordre sur la liste, selon l'entourage de Laurent Wauquiez.

"Paris a toujours été la ville de toutes les promesses, celle de l'émancipation où se réalisent les rêves et les ambitions. Paris répond-elle toujours à cette promesse ? Je ne le crois pas. Je veux redonner à Paris cette ambition", ajoute Rachida Dati, qui a récemment multiplié les sorties et les cafés-débats dans l'est de la capitale. "Convaincue" que la droite peut gagner les municipales dans la capitale, acquise à la gauche depuis 20 ans, elle estime que "la droite a fait ses preuves sur de nombreuses questions telles que la sécurité, la gestion des finances publiques ou l'environnement".

Des candidats déjà déclarés à LR. Mais l'équation est plus compliquée qu'elle ne paraît depuis 2017 et le triomphe des candidats En Marche aux législatives qui ont ravi la majorité des circonscriptions parisiennes, y compris dans des bastions de droite. D'autres candidats se sont déjà déclarés au sein de LR, tel le maire du 6ème arrondissement Jean-Pierre Lecoq. De son côté, la maire du 5ème et cheffe de file du groupe Républicains et indépendants (LRI), Florence Berthoud, s'est récemment prononcée en faveur d'une primaire, mode de désignation déjà expérimenté en 2014.