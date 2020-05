Logement : "20.000 places ont été ouvertes" pour les SDF depuis le début du confinement

INTERVIEW

C'est l'équivalent d'une grande ville française : à l'heure actuelle, 180.000 personnes sans domicile fixe sont hébergées dans des établissements dédiés partout en France. "On a ouvert 20.000 places depuis le début du confinement" imposé contre le coronavirus, a affirmé mercredi soir Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement, sur Europe 1.

Les "mises à l'abri" vont "continuer"

Au micro d'Aurélie Herbemont dans le Grand journal du soir, le ministre a indiqué que les "mises à l'abri" de SDF vont se poursuivre : "Mon action, c'est de continuer cette mise à l'abri, protéger les plus fragiles, les plus précaires, ceux qui n'ont pas de toit", avance-t-il, se félicitant de "la rapidité" d'action des services du ministère et des associations.

Au-delà de ces mises à l'abri liées à la crise du coronavirus, qui représentent plus de 10% du total de personnes hébergées, Julien Denormandie défend une politique de plus long-terme : "Notre rôle est d'accompagner tout au long de l'année."

"Mais c'est vrai, il faut sortir les personnes de l'hébergement d'urgence pour leur donner un vrai logement et quitter la spirale infernale", poursuit le ministre. "On a cette politique très forte 'de la rue au logement', et je m'y emploierai avec encore plus de force au lendemain de cette épidémie."