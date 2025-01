Universités et recherche : le ministère défend son budget

Ce vendredi soir dans un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a défendu son budget s’élevant à 26,7 milliards d’euros en assurant qu'il préserv(ait) la recherche" et "accompagn(ait) les universités" suite aux accusations de France Universités qui l'accuse d'un "nouveau coup de rabot".

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, accusé d'un "nouveau coup de rabot" dans les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche, a défendu ce vendredi son budget en assurant qu'il "préserv(ait) la recherche" et "accompagn(ait) les universités".

Un financement qui progressera de près de 200 millions d'euros en 2025

France Universités, qui rassemble les dirigeants d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur, avait dénoncé cette semaine l'adoption au Sénat d'un amendement en pointant "un nouveau coup de rabot à hauteur de 630 millions d'euros (...) pour le périmètre de l'enseignement supérieur et de la recherche".

Le Parti socialiste a aussi fustigé ce jeudi un "coup de rabot dans le budget des universités déjà exsangues". Ce vendredi soir, le ministère a assuré dans un communiqué que "les débats en cours évoquant 630 millions d'euros concernent essentiellement des programmes budgétaires d'autres ministères (armées, économie ou transition écologique)".

"Ce montant correspond notamment à l'investissement qui n'a pas pu être engagé faute de loi de finances votée", a-t-il précisé. Le ministère souligne qu'un "effort supplémentaire de 100 millions d'euros est demandé au CNRS, compte tenu de la trésorerie dont il dispose (1,4 milliard d'euros)" mais que cela ne "remet nullement en cause ses ambitions et ses programmes".

Le financement de l'État aux universités et aux écoles progressera de près de 200 millions d'euros en 2025, ajoute le ministère, expliquant que le gouvernement a décidé d'ajouter 100 millions d'euros aux 100 millions d'euros initialement prévus pour répondre aux "difficultés financières en raison de certaines charges obligatoires".