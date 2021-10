L'incroyable hommage de Marseille à Bernard Tapie

REPORTAGE

C'est un hommage unique qui s'annonce. Jeudi, Marseille, "ville de coeur" de Bernard Tapie, salue une dernière fois l'ancien business man, qui fut président de l'OM et amoureux fou de la cité méditerranéenne. Le Vélodrome ouvre ses portes à 16 heures pour permettre aux supporters de voir la dépouille de "Nanard", mort dimanche d'un cancer à 78 ans.

Retransmission de la finale de 1993

Dès ce moment-là, la tribune présidentielle Jean Bouin sera ouverte aux supporters. Selon l'affluence, d'autres tribunes pourront l'être également. À 17 heures, la mythique finale de Ligue des champions de 1993, qui a opposé l'OM au Milan AC et reste à ce jour la seule victoire française en Ligue des champions, sera retransmise dans le stade. Et à la 44e minute, précisément lorsque Basile Boli a inscrit le seul but de la rencontre d'une tête victorieuse, le cercueil de Bernard Tapie entrera dans le Vélodrome, porté par les six chefs de groupe de supporters.

L'ancien président de l'OM aurait-il aimé un hommage aussi grandiose ? Pas sûr, selon son biographe, Franz-Olivier Giesbert. "Il y avait chez lui une qualité qu'on ne lui reconnait pas du tout, c'était un grand pudique. Après la victoire de 1993, il avait eu du mal à aller porter la coupe." Le cercueil, recouvert d'un drapeau tricolore et d'un étendard marseillais, sera transporté sur l'air de deux hymnes que tous les fans marseillais connaissent bien : le Jump de Van Halen qui accompagne les joueurs lorsqu'ils entrent sur la pelouse et l'indémodable We Are the Champions. Il est arrivé au Vélodrome aux alentours de 15h30.

"Ce n'est qu'un au revoir"

"Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir", prévient Franck, qui sera dans les tribunes. "On attend ça avec impatience même si c'est triste. Bernard Tapie a franchi une étape, il est parti au ciel, qui a nos couleurs, bleu et blanc. Je le prends comme une fête." Franz-Olivier Giesbert rappelle lui que Bernard Tapie "était tout Marseille" et avait tenté d'y trouver une maison en 2017, avant le diagnostic de son cancer.

Mercredi soir tard déjà, des supporters ont débarqué devant le Vélodrome et la photo géante de Bernard Tapie jeune. Bougies et fleurs ont été déposées devant et les chants ont retenti dans la nuit pendant plus d'1h30, tandis que les fumigènes est les feux d'artifice rappelaient les soirs de match. Alors que la plupart de ces supporters n'étaient même pas nés en 1993, leur ferveur illustre l'importance qu'a eu Bernard Tapie pour leur club de cœur.