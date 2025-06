Les jeunes entrent de plus en plus tard dans la fonction publique, s'inquiète la Cour des comptes

Les jeunes accèdent de plus en plus tard aux emplois dans la fonction publique avec des contacts moins stables, déplore ce vendredi la Cour des comptes. L'organisme recommande de créer une politique d'attractivité visant spécifiquement les jeunes actifs.

Les jeunes travailleurs accèdent de plus en plus tard à la fonction publique d'État, à plus de 33 ans en moyenne, et principalement comme contractuels, a pointé vendredi la Cour des comptes, qui recommande une politique d'attractivité les ciblant spécifiquement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans un rapport, la Cour constate "une transformation profonde du modèle traditionnel de la fonction publique, basé historiquement sur l'accès au statut de fonctionnaire en début de carrière et par la voie du concours". L'âge moyen des nouveaux entrants dans la fonction publique d'État, qui compte 2,5 millions d'agents, atteignait 33 ans et 3 mois en 2022, contre 25 ans en 2010 et 21 ans en 1980.

Essor des contrats temporaires

En 2022, il était de 39 ans et 6 mois pour les fonctionnaires et 31 ans et 8 mois pour les contractuels. Les recrutements annuels par concours ont enregistré une forte baisse de 28% entre 2002 (56.000 postes offerts hors militaires) et 2022 (40.300).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Parmi les quelque 250.000 nouvelles recrues en 2022, 71,4% ont été recrutés comme contractuels civils ou militaires, contre 21,3% comme fonctionnaires, le reste étant des apprentis, ouvriers d'État ou enseignants d'établissements privés sous contrat.

La Cour constate relève aussi un "essor des contrats temporaires à durée limitée", dont 54% de moins d'un an, 34% entre un et trois ans et 11% supérieurs à trois ans, induisant une volatilité accrue des effectifs. "Parmi les agents rentrés en 2020 dans les administrations publiques, 91% des titulaires sont encore présents deux ans après et 94% des moins de 30 ans. En revanche, les contractuels ne sont que 52% à être présents en 2023" et 44% chez les moins de 30 ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un vieillissement de la masse salariale dû à l'allongement "des carrières"

Parmi les défis de la fonction publique d'État, la Cour note notamment "un vieillissement important lié à l'allongement des carrières", ce qui rend "inéluctables (...) des départs massifs à la retraite dans les prochaines années". Elle estime que les aspirations des jeunes générations - recherche de sens dans le travail, organisation souple, relations moins hiérarchisées - "peuvent se heurter à la représentation qu'ils en ont ou à la réalité des pratiques de la fonction publique de l'État".

Face à ce constat, elle préconise "de mettre en œuvre au plus vite une stratégie dédiée spécifiquement au recrutement des jeunes, fondée sur une gestion prévisionnelle de ses emplois et de ses compétences à cinq, dix ou quinze ans".