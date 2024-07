Les électeurs du Rassemblement national, dégoutés par les manœuvres politiques de l'exécutif

Alors que Gabriel Attal et Emmanuel Macron appellent à faire battre à tout prix le Rassemblement national, qu'en pensent les électeurs de Marine Le Pen ? Près de Valenciennes, la colère gronde dans cette région ou le RN est arrivée en tête dans presque toutes les circonscriptions :"C'est anormal, ils n'ont pas le droit de dire ça. Ils ne sont plus légitimes de toute façon et ils n'ont plus leur place", juge Joséphine au micro d'Europe 1.

La colère froide de la nordiste vient alors que Gabriel Attal et Emmanuel Macron appellent à faire barrage au RN. Un changement de position insupportable pour cette sympathisante du Rassemblement national.

Non, le Rassemblement national ce n'est pas le chaos

"Il a décidé de la dissolution. Donc maintenant, il n'a plus rien à dire, c'est lui qui a voulu ça, ce n'est pas nous. C'est tout, maintenant, il doit l'accepter" ajoute Corinne, une militante. Elle aussi est déçue par les manœuvres de l'exécutif qui poussent les Français vers un Front Républicain :"Ils veulent voler la victoire oui. Mais je ne pense pas qu'ils l'obtiendront. Monsieur Macron veut laisser le choix aux Français mais quand les Français choisissent le RN, il est contre donc il ne laisse pas le choix en fait".

Pour la militante, il n'y a qu'une issue possible :"Non, le Rassemblement national ce n'est pas le chaos, et rien n'empêchera l'arrivée de Jordan Bardella au pouvoir" conclut-elle.