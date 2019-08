L'Élysée recrute un nouveau conseiller pour la communication nationale

Emmanuel Macron a choisi comme nouveau conseiller chargé de la communication pour les questions nationales Joseph Zimet, 46 ans, ex-directeur général de la mission interministérielle du Centenaire de la Première guerre mondiale, a annoncé l'Élysée mardi.

Prise de fonction dès cette semaine

"Au sein du cabinet du président de la République, il sera en charge de la presse et de la communication nationale du président", précise l'Élysée, confirmant une information du Monde. Il prendra ses fonctions dès cette semaine. Le chef de l'État n'avait plus de responsable de sa communication nationale depuis le départ de Sibeth Ndiaye en mars 2019, nommée secrétaire d'Etat porte-parole du gouvernement.

Proche de la mouvance strauss-kahnienne

Historien de formation, Joseph Zimet, un proche de la mouvance strauss-kahnienne, a été depuis 2012 le chef d'orchestre des cérémonies commémorant la fin de la Grande Guerre. À ce titre, il a organisé "l'itinérance mémorielle" d'Emmanuel Macron dans le nord et l'est de la France à l'automne 2018.

Auparavant, il avait été responsable de la politique de la mémoire du ministère des Armées, après être passé par la Ville de Paris et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a notamment été le collaborateur du socialiste Christian Sautter, ex-membre du gouvernement de Lionel Jospin et adjoint du maire de Paris, Bertrand Delanoé.