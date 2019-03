Sibeth Ndiaye nommée porte-parole du gouvernement

Sibeth Ndiaye, proche collaboratrice d'Emmanuel Macron chargée de la presse, a été nommée secrétaire d'Etat porte-parole du gouvernement, a annoncé l'Elysée dimanche soir. Elle remplace Benjamin Griveaux, désormais candidat aux municipales à Paris.

Parfois surnommée "celle qui murmure à l’oreille de Macron", Sibeth Ndiaye, 39 ans, occupait un poste clé à l'Elysée, bien que dans l'ombre. C'est elle qui était chargée d'organiser les points presse, de répondre aux demandes d’interview, de debriefer le candidat Macron sur la couverture média de sa campagne…

Déjà une longue histoire d'engagement. Malgré son jeune âge et sa discrétion, Sibeth Ndiaye a déjà une grosse expérience d’engagement. Elle est titulaire d’un DESS en économie de la santé, et elle est passée par le syndicalisme étudiant avant d’entrer au PS en 2002 : le déclic pour elle, c’était l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002, comme elle le racontait ici à Jeune Afrique. Au sein du Parti socialiste, elle a été secrétaire nationale chargée de la petite enfance, a notamment travaillé avec Claude Bartolone en Seine-Saint-Denis puis dans les cabinets ministériels d’Arnaud Montebourg et d’un certain Emmanuel Macron, à Bercy.

A Jeune Afrique, elle expliquait aussi ce qui l’a séduit dans l’aventure du mouvement En Marche ! : "La volonté de transcender les clivages, la tentative audacieuse pour essayer autre chose, et le sentiment que ça ne pouvait plus continuer comme avant". La voilà désormais récompensée.