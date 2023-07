«Les retombées sont au moins égales à l'investissement marketing» : le juteux business autour du film «Barbie»

C'est un film particulièrement attendu qui s'apprête à faire ses premiers pas en salle. "Barbie" débarque dans les salles obscures ce mercredi. Au menu : Margot Robbie en Barbie et Ryan Gosling en Ken. Et pour accompagner la promotion du film, la couleur rose fait un retour massif dans notre monde. Et ce n'est qu'un début au vu de la centaine de licences accordées par Mattel, le propriétaire de Barbie, pour accompagner le film.

Des enseignes qui sentent le bon filon

La société de production Warner et Mattel ont tout mis en place pour ancrer la poupée mythique dans le quotidien des consommateurs, notamment grâce à des partenariats avec des marques internationales. Au total, des millions de dollars ont été investis : d'abord dans les moteurs de recherches. Lorsque les utilisateurs tapent "Barbie", "Ryan Gosling" ou "Margot Robbie" sur Google, leur écran scintille de mille étoiles roses. Une opération qui dure depuis plusieurs jours.

Les enseignes de vêtements ont également senti la bonne affaire : Gap, Zara, Forever 21 proposent des collections roses à l'effigie de l'emblématique poupée. Et ce n'est pas tout puisque Microsoft, Chevrolet et Burger King sont également partenaires.

Une promotion au coût exorbitant

"Le coût global du dispositif marketing est aux alentours de 80 à 100 millions d'euros. Les partenariats représentent au moins 20 à 30 % de ce budget-là. Les contrats sont secrets mais on peut imaginer que les partenaires rétribuent la marque Barbie pour pouvoir bénéficier de cette Barbie Mania. Cela représente des coûts pour lancer le film, mais les retombées sont au moins égales à l'investissement marketing", juge le directeur associé du cabinet SIA Partners, Charles Denis.

En clair, Barbie fait vendre partout dans le monde. Même la peinture rose typique de l'univers de la poupée s'est retrouvée en rupture de stock.