Législatives : qui est Laure Lavalette, nouvelle députée du Var catholique et lepéniste

Toute la semaine, les nouveaux députés vont faire leurs premiers pas dans l'hémicycle. Parmi eux, beaucoup d'élus du Rassemblement national. Ils n'étaient que huit en 2017 et sont désormais 89. La plupart n'avaient jamais marché sous les dorures du Palais-Bourbon. Laura Lavalette, 49 ans, a été élue dans le Var lors des élections législatives. Conseillère municipale d'opposition à Toulon, porte-parole de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, elle est d'ores et déjà l'une des figures médiatiques du parti.

Quelle soirée mes amis !



Quelle émotion pour moi de représenter les habitants de la #Circo8302 !



Quelle joie de redonner espoir à tous les électeurs du @RNational_off !



Merci de vos nombreux messages,



Accrochez vous ça va être Rock à l’AN — Laure Lavalette Ⓜ️ (@LaureLavalette) June 20, 2022

En neuf mois seulement, Laure Lavalette est devenue une incontournable des débats politiques des grandes chaînes de télévision. Cheveux courts et regard perçant, elle marque les esprits par son franc-parler et sa répartie, comme dimanche soir sur le plateau de France 2 face à Clémentine Autain, de La France insoumise, où elle ne mâche pas ses mots. "Vous ne pouvez pas être une opposition, madame Autain. C'est pas possible. Il va falloir vous y faire, madame Autain."

Sa fille handicapée fait sa "force"

Une aisance à l'oral qui lui a permis de se démarquer, estime la principale intéressée. "Je pense que ce qui a plu, vraiment, c'est [mon] authenticité", confie-t-elle. "J'aimais déjà bien la joute verbale au conseil municipal [de Toulon], et c'est vrai que quand on fait de la politique, évidemment, c'est un atout."

Son autre atout, c'est sa famille. Laure Lavalette a cinq enfants qu'elle n'hésite pas à mettre en avant dans son combat politique. "La force que ça me donne, c'est que je partage la vie des gens. J'ai une jeune fille handicapée. Quand je dis qu'il y a six mois de retard à la Maison départementale des personnes handicapées, je le sais parce que je l'ai vécu. Je fais mes courses au supermarché, je fais à manger pour sept personnes. Je connais le coût de la vie."

Inscrite au Front national il y a 25 ans, cette mère au foyer et catholique pratiquante ne cache pas non plus ses idées conservatrices. En 2014, elle signait par exemple un texte anti-IVG et opposé à la PMA.