Législatives : filmé en boîte de nuit, un candidat Nupes assure qu'il a sniffé... du Doliprane

C'est une affaire embarrassante pour la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) à cinq jours du premier tour des élections législatives. Sur une vidéo diffusée dimanche sur Twitter par Damien Rieu, porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour, on peut voir un jeune homme sniffer une poudre blanche, accompagné d'un message : "Bonsoir Léon Thébault, c'est bien vous ?"

Du Doliprane écrasé en poudre

En effet, sur la vidéo, il s'agit bien de Léon Thébault, candidat aux élections pour la Nupes dans la circonscription de Rodez dans l'Aveyron. L'intéressé a lui-même confirmé l'information ce lundi à Centre Presse. Mais contrairement à ce que laisse penser la vidéo et comme beaucoup d'internautes l'ont supposé, il affirme que ce n'est pas de la cocaïne, mais du... Doliprane écrasé en poudre.

"Oui, je suis au courant de la publication de cette vidéo et, depuis, je subis une vague de harcèlement et de menaces. Cette vidéo est ancienne. Elle date de quand j'étais en classe de Première", a indiqué Léon Thébault à nos confrères. "Nous étions en soirée avec des amis, et il ne s'agissait pas de drogue, mais d'un Doliprane écrasé, réduit en poudre. C'est le genre de choses stupides que l'on peut faire lorsqu'on est adolescent et en soirée."

Une plainte envisagée

Le jeune homme de 21 ans a indiqué qu'il étudiait la possibilité de porter plainte, dénonçant une manœuvre politique de ses opposants. "On voit de quoi est capable l'extrême droite pour salir les autres candidats", a-t-il ajouté.