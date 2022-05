Législatives : combien de circonscriptions le RN compte-t-il remporter ?

Lors d'une interview à TF1, la première depuis sa défaite, Marine Le Pen a rappelé son désir d'incarner le rôle de première opposante à Emmanuel Macron durant les cinq prochaines années. Pour cela, son parti, le Rassemblement national (RN), espère faire élire un maximum de députés lors des législatives de juin. Jordan Bardella, président par intérim du RN, présente ce mercredi les 569 candidats investis par le parti, soit quasiment le nombre total de circonscriptions que compte la France (577).

Une trentaine de circonscriptions gagnables pour le RN ?

Le Rassemblement national ne s'est pas fixé d'objectifs clairs pour ce scrutin. Certains évoquent le chiffre d'une trentaine de circonscriptions qui seraient à la portée du RN, notamment dans le Nord, le Var, le Gard ou les Bouches-du-Rhône. Trente sièges peuvent sembler peu, comparé au score de Marine Le Pen à la présidentielle et ses plus de 13 millions d'électeurs au second tour.

Néanmoins, ce chiffre représente quatre fois plus de sièges qu'actuellement pour le RN. Cela permettrait au parti de constituer pour la première fois un groupe à l'Assemblée nationale et donc de peser dans les débats.

Barrage à l'Union populaire

En ce qui concerne la stratégie, le Rassemblement national conserve le même discours que durant la présidentielle, c'est-à-dire centrée sur le pouvoir d'achat. "Dès leur entrée au Parlement et compte tenu de l'urgence, les députés RN défendront la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et l'énergie, la suppression totale de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité et la nécessaire réindexation des pensions de retraite sur l'inflation", a déclaré Jordan Bardella.

"Les élections législatives doivent également être l'occasion de faire barrage à une autre menace qui guette le pays, celle d'une union non pas de gauche et populaire, mais d'extrême gauche et antirépublicaine", a-t-il poursuivi.

Jordan Bardella vise, sans le nommer, Jean-Luc Mélenchon et la nouvelle Union populaire. Le Rassemblement national ne souhaite pas laisser le leader insoumis prendre la tête de l'opposition face à Emmanuel Macron. Jordan Bardella commencera dès cette semaine une tournée de soutien aux candidats investis par le RN.