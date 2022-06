Législatives : Le Champ-de-la-Pierre, cette commune où tout le monde vote

REPORTAGE

Alors que l'abstention s'affirme de plus en plus comme le premier parti de France, la commune du Champ-de-la-Pierre dans l'Orne fait figure d'ovni. Au premier tour des élections législatives, dimanche dernier, 100% des habitants sont allés voter. Un exploit que le petit village compte bien réitérer ce dimanche pour le second tour. Europe 1 s'est y rendue.

Dans la minuscule mairie, tout est prêt pour l’élection. Une petite pièce dans le fond fait office d’isoloir, les bulletins sont disposés et l’urne trône sur la table en bois. Aux murs sont accrochés des "diplômes de civisme", datés de différentes années : 2022, 1988 ou encore 1973.

"On les reçoit dès qu’on a 100% de participation à une élection", explique Jeanne-Marie Bodet, la maire de la commune, très fière de cette distinction. Elle espère que ce dimanche, tous les habitants viendront à nouveau déposer un bulletin dans l’urne. "On a 28 inscrits, on espère avoir à nouveau 28 votants !", s’exclame-t-elle avec le sourire. "Les habitants ici ont vraiment le sens du civisme. Voter est pour eux un devoir."

"Si quelqu'un ne vote pas, on va le chercher par la peau du dos"

Hervé, 84 ans, habite la commune depuis bientôt dix ans et vient systématiquement déposer son bulletin. "Ici, on a une vision très simple de la politique : tout le monde vote ! Et si quelqu’un ne vote pas, on va le chercher par la peau du dos, pour qu’il vienne !", s’amuse-t-il. "Si on ne vote plus en démocratie, ça n’a pas de sens !". Arlette d’Andigné, âgée de 98 ans, fera, elle aussi le déplacement : "Ici, c’est automatique. On nous a élevé comme ça… On m’a appris que c’était mon devoir de Française. Je vote toujours".

C’est aussi la convivialité des journées électorales qui attire les habitants vers le bureau de vote. Dans la commune, les jours de vote sont toujours un petit évènement. "On sort les tables dehors, on prépare un barbecue et puis après on passe la journée devant la mairie. C’est très sympa", raconte Marcelle, habitante du village. "À 11 heures, tout le monde a voté, donc faut qu’on s’occupe !", rigole Jérémie, son voisin. "Convivialité et sens du devoir, c’est ça qui fait que ça marche, je pense !", ajoute-t-il. Tous les habitants espèrent de nouveau une abstention nulle pour ce second tour.