Législatives : Guillaume Peltier lance un ultime appel pour une union des droites

"Le pire est à venir avec Emmanuel Macron. Il va gouverner à gauche et avec l'ultragauche", s'est inquiété ce dimanche matin Guillaume Peltier, vice-président du parti d'Eric Zemmour Reconquête !. Pour faire face à "un bloc macroniste" et "un bloc mélenchoniste", il lance un ultime appel aux cadres des Républicains et du Rassemblement national pour une union des droites. Pour le député du Loir-et-Cher, "cela fait quarante ans que les droites qui se présentaient aux suffrages ont été incapables de s'entendre" et qu'il est temps de se rassembler.

550 candidats Reconquête ! aux élections législatives

Arrivé quatrième au premier tour de l'élection présidentielle, le parti Reconquête ! comptera selon Guillaume Peltier 550 candidats aux élections législatives les 12 et 19 juin. Et pour montrer leur "bonne volonté" pour une union, "nous ne présenterons pas de candidat ni contre Marine Le Pen, ni contre Nicolas Dupont-Aignan, ni contre Eric Ciotti", assure le vice-président. "Parce que vous savez ce qui compte, en politique comme en amour, ce sont les preuves."

Alors qu'Eric Zemmour a fortement critiqué Marine Le Pen lors de sa défaite au second tour de l'élection présidentielle, Guillaume Peltier tente d'apaiser la situation en rappelant au micro d'Europe 1 "qu'on ne perd jamais à tendre la main et à vouloir mettre de côté les querelles d'ego pour sauver la France". "Ceux qui refusent chez les Républicains et au Rassemblement national cette stratégie d'union porteront une immense responsabilité", a-t-il également prévenu.

Quelle tête d'affiche pour Reconquête ?

Interrogé sur une potentielle candidature du chef de parti Eric Zemmour, le vice-président de Reconquête ! a déclaré que tous "les généraux doivent montrer l'exemple et ils montreront bien entendu l'exemple. Que ce soit Eric Zemmour, moi même, Marion Maréchal, Nicolas Bay".

"Nous verrons dans quelle articulation. Il faut à la fois des exemples de candidats, il faut aussi des généraux qui organisent, coordonnent cette campagne, des élections législatives", a-t-il ajouté.