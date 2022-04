Législatives : Eric Zemmour réclame «une grande coalition des droites»

Eric Zemmour, candidat défait à la présidentielle, a réclamé mardi une "grande coalition des droites et de tous les patriotes" pour "bâtir une majorité" aux législatives de juin "contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon". Le candidat Reconquête! a appelé à voter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Mais il avait souvent dit auparavant ne pas croire aux chances de victoire de la candidate du RN.

"Je propose la création d'une grande coalition des droites"

Pour les législatives du 12 et 19 juin, l'ancien polémiste estime que la "campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle est marquée par l'émergence de deux grandes coalitions, l'une macroniste, l'autre islamo-gauchiste" autour de Jean-Luc Mélenchon, lance-t-il dans un communiqué transmis à l'AFP. "Je propose la création d'une grande coalition des droites et de tous les patriotes pour les prochaines législatives. Je tends la main au Rassemblement national, aux Républicains qui refusent le macronisme et à Debout la France" de Nicolas Dupont-Aignan, ajoute Eric Zemmour.

"J'appelle donc solennellement à l'union de toutes nos forces contre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon", ajoute-t-il, en réclamant d'éviter les "querelles d'égos". Eric Zemmour a terminé son aventure présidentielle au premier tour avec 7% des voix, récoltées notamment dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien ou dans le Sud-est de la France, dans d'anciens bastions du Front national. Avant le premier tour, il avait évoqué à la télévision sa possible candidature aux législatives, sans préciser dans quelle circonscription.

Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête !

Mardi, le parti Reconquête! a par ailleurs annoncé la composition de son bureau exécutif, avec autour d'Eric Zemmour, sa compagne et stratège Sarah Knafo, la nièce de Marine Le Pen Marion Maréchal, l'ancien RN Nicolas Bay, l'ex-LR Guillaume Peltier et le responsable du mouvement de jeunesse du parti Reconquête! Stanislas Rigault. Marion Maréchal, qui avait un temps affirmé vouloir garder sa liberté, a finalement annoncé mardi adhérer au parti pour en devenir la vice-présidente exécutive.

"Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d'avenir", assure l'ancienne députée FN du Vaucluse. En cas de victoire à la présidentielle, Marine Le Pen a déjà indiqué ne pas avoir l'intention de nommer Eric Zemmour ou Marion Maréchal dans son gouvernement.