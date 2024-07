En quoi consisterait le «pacte législatif» suggéré par la droite pour gouverner ?

Une poignée de textes présentés d'ici la rentrée et rédigés en étroite collaboration avec les sénateurs. Voilà à quoi pourrait ressembler le "pacte législatif" défendu par une partie de la droite afin de sortir de l'impasse à l'Assemblée nationale.

L'objectif serait de répondre aux urgences des Français, avec en premier lieu le sentiment de déclassement, un cri d'alarme entendu par beaucoup de députés pendant la campagne. Parmi les leviers évoqués, la baisse des charges pour les entreprises et une limite fixée aux revenus de l'assistance.

Un texte sur la sécurité

Laurent Wauquiez, Gérard Larcher ou encore Bruno Retailleau veulent ainsi pallier le sentiment d'injustice des Français qui travaillent mais ne s'en sortent pas. Le nouveau triumvirat à droite fait également de la baisse des dépenses une priorité et pourrait, comme à l'automne dernier, proposer un budget intégrant les 25 milliards d'euros d'économies que la France doit trouver pour l'année prochaine.

Enfin, ce pacte législatif devrait comprendre un texte sur la sécurité et notamment un durcissement de la justice des mineurs. La droite républicaine veut puiser dans le travail et les questions régaliennes - son ADN - pour sortir de cette crise par le haut. "On a déjà beaucoup travaillé sur ces questions", souligne un cadre pour qui LR doit profiter du rejet des trois autres blocs pour se replacer au centre du jeu.