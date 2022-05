Législatives : Emmanuel Macron supervise et passe au crible les candidatures

Qui seront les candidats et dans quelles circonscriptions se présenteront-ils pour les élections législatives du 12 et 19 juin prochain ? Du côté de la majorité présidentielle, les négociations sont en cours. Car, les législatives sont une priorité pour Emmanuel Macron. Dans son camp, rien n’est acté sans son accord. Pour preuve, le président de la République a réuni les stratèges de son parti et du MoDem dimanche soir à l'Élysée lors d'un dîner qui s'est terminé très tard dans la nuit. Un repas pendant lequel le chef de l’État a passé au crible les 577 circonscriptions.

La Macronie s’organise

Une grande partie des investitures a été validée par Emmanuel Macron. "Une première vague d’investitures sera annoncée en milieu de semaine", annonce un conseiller.

Des députés sortants qui souhaitent se représenter mais aussi "de nouvelles personnalités issues de la société civile". "Cette première vague sera représentative de la future majorité", avance un cadre de la République en Marche. Mais il reste "encore des ajustements" notamment avec Horizons, le parti d'Édouard Philippe, prévient un autre.

Le maire du Havre a été reçu par celui qui murmure à l’oreille du président pour ces législatives : Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale. Une réunion au cours de laquelle était présent le patron du MoDem, François Bayrou. Une certitude : tous les candidats investis porteront l’étiquette "Avec vous". Le slogan d’Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle.