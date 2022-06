Second tour des législatives : «Aucune voix pour le Front national», demande Borne

La campagne du second tour des élections législatives a d'ores et déjà commencé. La Première ministre Élisabeth Borne, en tête dans sa circonscription du Calvados, appelle à la mobilisation de ses troupes. Elle est revenue tard dimanche soir, après l'annonce des résultats, dans son département pour saluer ses équipes et entamer la campagne. Elle était notamment dans une imprimerie ce lundi matin.

Consignes de vote au cas par cas pour les candidats Nupes

Au-delà de la candidate, c'est en tant que cheffe de la majorité qu'elle s'est exprimée pour donner les consignes de vote en cas de duel entre le Rassemblement national et la Nupes au second tour. Au total, 58 circonscriptions sont concernées par ce cas de figure. Et le message est clair : "Notre position, c'est aucune voix pour le Front national", a déclaré la Première ministre.

"Concernant les candidats Nupes, si on a affaire à une personne qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'allons pas voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. C'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel", a-t-elle ajouté.

Une forme de barrage au parti de Marine Le Pen, tout en faisant du cas par cas pour les candidats de la Nupes. Pourtant, la position de la majorité était moins claire dimanche soir, après l'annonce des résultats. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a d'abord invité les électeurs à apprécier la situation de manière locale. Élisabeth Borne, elle, poursuit sa campagne. Elle s'est entretenue ce lundi midi par visioconférence avec les candidats de la majorité qualifiés au second tour.