Législatives : après son succès inattendu, le RN cherche des collaborateurs... du côté de Génération Z

Fort de 89 nouveaux députés à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national se retrouve à chercher, un peu dans l'urgence, des collaborateurs. La raison ? Un succès inattendu, puisque même Marine Le Pen, réélue dans le Pas-de-Calais, fixait le 14 mai l'objectif "d'au moins 60 députés dans l'hémicycle". Pour recruter ces collaborateurs, "entre 300 et 350" selon un député fraîchement élu, interrogé par BFMTV, le parti à la flamme n'hésiterait pas à aller chercher du côté de Génération Z, le mouvement des jeunes avec Éric Zemmour, le candidat malheureux à la présidentielle, puis aux législatives.

Des jeunes davantage diplômés

"Ça fait mal au cœur de le dire, mais auprès de Zemmour, les jeunes sont plus diplômés, souvent avec des diplômes en droit ou des études à Sciences Po. Et souvent, ils sont plus aguerris aux réseaux sociaux", concède un ancien du RN à BFMTV. Une position qui a de quoi surprendre : Marine Le Pen et l'ancien polémiste se sont affrontés tout au long de cette année politique chargée, refusant tout rapprochement.

La démarche est en tout cas assumée publiquement. "On regarde tous les CV, peu importe les horizons politiques du passé. Si on a des personnes qui veulent faire un bout de chemin avec nous, on saura s'accorder", assure David Rachline, vice-président du Rassemblement national.