Législatives anticipées : Xavier Bertrand exige l'exclusion de Ciotti et un vote des militants

"Eric Ciotti, soit il part tout de suite soit il est exclu des Républicains", a affirmé sur TF1 Xavier Bertrand, qui a accusé le patron du parti de "trahison" et d'avoir "fait le choix de la collaboration avec l'extrême droite".

"Mais je veux aussi que la clarification aille plus loin", a ajouté l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, estimant que la décision d'Eric Ciotti "impose un vote de l'ensemble des militants de LR tout de suite également pour dire s'ils approuvent ou non le choix de cet accord".

"Cette clarification, on ne la doit pas seulement à nos militants, mais aussi à l'ensemble des Français qui doivent savoir quand ils voteront LR pour qui ils votent et si c'est une droite républicaine", a-t-il ajouté. Xavier Bertrand s'est engagé par ailleurs à aller soutenir des candidatures partout en France, non seulement sous l'étiquette LR, qui rejettent l'accord avec le RN, mais aussi des centristes de l'UDI ou de Liot.