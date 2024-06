Législatives anticipées : quels sont les thèmes prioritaires des Français ?

Laurence, retraitée, ira, bien sûr, voter dimanche pour les élections législatives anticipées. Guidée par une seule idée : faire barrage. "Ma priorité n°1, c'est rejeter les extrêmes parce qu'ils veulent surtout créer un grand bouleversement. Mais pour la France, les extrêmes, ce n'est pas bon du tout. Par exemple, tout ce qu'on entend sur le retour de la retraite à 60 ans, mais ils ne se rendent pas compte les gens, ils sont dans l'utopie totale !", explique la Lyonnaise.

Éducation et sécurité

Lilia est une jeune enseignante de 23 ans. Elle s'est fait un avis en regardant le débat de mardi soir : "L'éducation, ça compte vachement. Du coup, j'ai écouté les propositions de Bardella et de Bompard. Bompard parle davantage du fait qu'on est en manque de professeurs, qu'on est en manque de classe, qu'on est en manque d'effectifs. On voit où sont ses priorités et ce qui va me pousser à voter pour le Nouveau Front populaire".

Toutefois, pour de nombreux d'électeurs comme Éric et Jacques, une thématique compte beaucoup dans cette élection. "Ce qui m'intéresse, c'est surtout la sécurité. J'ai été victime de plusieurs agressions et je commence à en avoir assez. Je me suis fait attaquer dans la rue, ils voulaient prendre ma sacoche. Ce n'est pas possible de continuer comme ça !", raconte Éric.

"Moi, je pense qu'il y a besoin d'ordre, c'est la priorité numéro une ! On le voit sans arrêt : des gens sont arrêtés 15 fois et ils sont relâchés sans arrêt. Donc, ils se sentent intouchables. Du coup, je vais voter Rassemblement ational", renchérit Jacques. Un sondage récent indique que trois Français sur quatre ont déjà arrêté leur choix de vote.