Législatives 2024 : la majorité présidentielle embarrassée par la question des consignes de vote au second tour

La tension est plus que palpable dans le sprint final. À quatre jours du premier tour des élections législatives, la majorité présidentielle, troisième dans les sondages, fait face à une question qui se fait de plus en plus pressante : y aura-t-il des consignes de vote dans l'entre-deux-tours et quelle sera la ligne du parti présidentiel ?

Une position sera bel et bien définie

C'est pourquoi, si certains ministres, hors micro, anticipent une défaite à ces législatives, d'autres ne veulent absolument pas l'envisager. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, préfère éluder. "Est-ce que nous devons être amenés à choisir maintenant, tout de suite, alors qu'il y a un premier tour qui s'annonce dimanche, entre un parti qui assume des propos racistes et un parti qui est plus que flou sur des faits d'antisémitisme ? Je pense que, plus que jamais, nous devons nous mobiliser dès le premier tour qui est extrêmement crucial et historique pour notre pays.

Seule certitude : une position sera bel et bien définie, assure l'entourage d'Emmanuel Macron, mais pas avant le soir du premier tour, ce dimanche. À ce stade, le consensus serait trouvé selon plusieurs cadres. Ce serait ni Rassemblement national, ni la France insoumise. En revanche, le camp présidentiel pourrait soutenir écologistes, socialistes et communistes face au Rassemblement national.