Législatives anticipées : comment Emmanuel Macron compte organiser son gouvernement avec une majorité relative

Pendant que les oppositions défendent sur les marchés et dans la rue leur programme et leurs candidats en vue des élections législatives, à l'Élysée, toutes les options sont sur la table avec un mot d'ordre : apaisement. Voilà pourquoi Emmanuel Macron interroge, consulte, réfléchit à l'élaboration d'un gouvernement composé de ministres capables d'allier droite et gauche.

Un duo Premier ministre et ministre d'État

En clair, le président semble s'orienter vers des Républicains de sensibilités diverses qui auront su s'opposer "aux extrêmes", comme il l'expliquait dans sa lettre aux Français en début de semaine. Parmi les idées avancées, celle d'un tandem avec un Premier ministre et un ministre d'État.

Plusieurs noms de duo circulent, comme ceux de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, et Michel Barnier, nommé ministre sous Mitterrand, Chirac et Sarkozy. Autre tandem possible : Jean-François Copé et Jean-Pierre Raffarin. Des profils d'anciens ministres, donc, qui ne sont plus dans une logique de conquête du pouvoir associé à des profils technocratiques.

Emmanuel Macron envisage un gouvernement limité à la gestion des affaires courantes, avec un Premier ministre épaulé par un ou plusieurs ministres d'État qui partagerait le pouvoir. C'est une manière pour lui de continuer à gouverner sans entraver sa fin de mandat de président. Cependant, à ce stade, tous ces scénarios pourraient être balayés le 7 juillet en cas de majorité absolue du Rassemblement national ou du Nouveau Front populaire.