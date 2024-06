SONDAGE - Pour 57% des Français, Emmanuel Macron doit démissionner en cas de défaite de la majorité aux législatives

Emmanuel Macron doit-il démissionner si la majorité présidentielle subit un revers électoral aux lors des élections législatives anticipées ? Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 57% des Français répondent par l'affirmative. 42% sont contre, et 1% ne se prononce pas.

Dans le détail, à l'exception des 65 ans et plus, toutes les classes d'âge sont en majorité d'accord avec l'idée d'une démission du président de la République si son camp subit une deuxième défaite dans les urnes en moins d'un mois. Les 18-24 ans y sont les plus favorables à 76%, suivent les 50-64 ans à 59% ex aequo avec les 25-34 ans. Suivent les 35-49 ans à 56% et enfin les 65 ans et plus qui sont donc les seuls sous la barre de la majorité, avec 47%.

Un clivage gauche-droite marqué

Mais à l'aune des opinions politiques, le clivage gauche-droite refait surface. Les sympathisants du premier courant sont 56% dans leur ensemble à souhaiter la fin du bail entre Emmanuel Macron et l'Élysée. Les électeurs de LFI y sont les plus enclins, avec 63%, tandis que le PS et les Verts sont en retrait respectivement à 48% et 47%. De l'autre côté de l'échiquier politique, les avis sont plus homogènes puisque 75% des électeurs de droite veulent voir la fin prématurée du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Les Républicains, y sont favorables à 56%, tandis que les électeurs du Rassemblement national sont 83% à souhaiter voir la démission du président de la République.

Sans surprise, les sympathisants de Renaissance, le camp de la majorité, ne sont que 30% à souhaiter voir l'Élysée changer de locataire avant 2027.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 11 et 12 juin. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.