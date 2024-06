Élections législatives 2024 : participation, triangulaires… Les enjeux perceptibles du scrutin

À huit jours du premier tour des élections législatives, le niveau de participation sera l'une des clés de ce scrutin. C'est lui qui détermine le nombre de triangulaires possibles au second tour par exemple. Et cette participation, promet d'être considérable. Selon les dernières estimations, la participation devrait être bien plus importante qu'en 2022, passant de 47,5 % de votants à 63 %.

Électorats mobilisés

"Ce sont des élections dans lesquelles l'enjeu est perceptible. L'électorat du Rassemblement national a l'impression qu'il va gagner donc il se mobilise. L'électorat, notamment de la gauche, a la perception que le RN peut gagner et donc il se mobilise également. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de participation", explique Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en sciences politiques à l’École normale supérieure de Paris-Saclay.

Pour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire, c'est le Rassemblement national qui pourrait profiter de cette mobilisation. "Traditionnellement, l'électorat du Rassemblement national est un électorat de classe populaire qui se mobilise moins bien que celui du pouvoir macroniste", constate-t-il au micro d'Europe 1.

Multiplication des triangulaires

Et puis la participation pourrait avoir un autre impact : une augmentation du nombre de triangulaires, soit un deuxième tour où trois candidats du premier tour ont atteint le seuil de maintien et ne se désistent pas. "La plupart des second tour devraient opposer d'un côté la gauche, de l'autre le RN. Si on a une majorité à 18 % ou en dessous, ça va être très compliqué pour elle de s'imposer dans des triangulaires. Si elle est autour de 20 %, on peut avoir une multiplication de ce type de scrutin", rebondit Benjamin Morel.

Ce qui fait également penser que la participation sera importante, c'est que plus d'un million de procurations ont été faites. C'est autant que pour les dernières présidentielles, mais en seulement une dizaine de jours. Plus impressionnant encore, c'est aussi six fois plus que lors des dernières législatives en 2022.