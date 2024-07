Législatives 2024 : pour le RN, la majorité absolue à l'Assemblée loin d'être gagnée

Le Rassemblement national et ses alliés aux portes du pouvoir. Le camp de Jordan Bardella a remporté plus de 33% des suffrages lors du premier tour des élections législatives. 39 de ces candidats ont été élus dès le premier tour, dont Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais ou Sébastien Chenu dans le Nord. Pour Jordan Bardella, la majorité absolue est à portée de main, mais encore faut-il qu'il résiste face au barrage anti-RN.

Emmanuel Macron soupçonné de vouloir garder le pouvoir

Pour cette dernière semaine de campagne, Jordan Bardella a deux adversaires. Emmanuel Macron d'abord, soupçonné de vouloir continuer à garder le pouvoir en cas de défaite en nommant des proches à des postes clés de l'État. Le Nouveau Front populaire ensuite, en agitant la menace Mélenchon et en tentant ainsi de rassurer l'électorat LR et centristes.

"Désormais sans limite morale, injurieux à l'égard des institutions et de tous ceux qui pensent différemment d'eux, Jacques Mélenchon et ses amis font courir à notre nation un péril existentiel", a déclaré Jordan Bardella à l'issue de l'annonce des résultats du premier tour. Le Rassemblement national devra néanmoins faire face au barrage imposé par la quasi-totalité des autres formations politiques, dont le camp présidentiel, et qui pourrait lui coûter la majorité absolue dans une semaine.