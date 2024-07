Législatives 2024 : «Les Français ne veulent pas entendre parler du programme du Front populaire», estime Karl Olive

Au micro de la Grande interview Europe 1-CNews, Karl Olive, député Ensemble des Yvelines, s'est opposé à l'application d'un programme Nouveau Front populaire, devenu premier groupe majoritaire à l'Assemblée Nationale à l'issue des élections législatives : "Les Français ne veulent pas entendre parler du programme du Front populaire", a-t-il déclaré.

"Si c'est pour désarmer la police, créer des nouveaux impôts, faire le Smic à 1.600 euros, il y a cinq millions de petites et moyennes entreprises en France avec le Smic à 1.600 euros avec le Smic à 1.600 les trois quart vont aller très mal".

"La France n'est pas à gauche"

D'après le député, "la France n'est pas à gauche" et le grand nombre de députés NFP est juste une réponse au barrage républicain contre le Rassemblement national effectué pendant l'entre-deux-tours.

Il appelle également à "un examen de conscience" de la part du parti présidentiel : "On ne peut pas faire comme si c'était rien ne s'était passé. On a pris une branlée. Il faut absolument que nous allions bien plus sur le terrain pour écouter les Français", conclut-il.