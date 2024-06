Législatives 2024 : les coulisses du déjeuner entre Jordan Bardella et Eric Ciotti

La tenue du déjeuner a été révélée jeudi matin par les équipes respectives de Jordan Bardella, le président du RN et Eric Ciotti, le patron exclu des Républicains. C'est une manière d'assumer le rapprochement entre les deux formations politiques pour les législatives anticipées. Les entourages des principaux intéressés sont en revanche restés silencieux quant à ce qu'il s'était dit au cours de ce repas.

LR toujours hostile

Seul Jordan Bardella s'est exprimé très brièvement en rentrant au siège du RN, se contentant de déclarer : "Je m'exprimerai très prochainement, mais nous avançons dans l'intérêt du pays". Le président déchu de LR se bat contre son exclusion, alors que la justice examinera vendredi matin son recours. En attendant, le bureau politique des Républicains, censé se tenir jeudi après-midi, est reporté à vendredi et s'oppose toujours à son retour.

Les cadres opposés à l'alliance entre LR et le RN devaient à nouveau valider l'exclusion d'Eric Ciotti et de Guilhem Carayon, le président des Jeunes Républicains. Ils vont finalement attendre la décision du tribunal, rendue vendredi à 11 heures. Dans un communiqué publié jeudi soir, Eric Ciotti exprime "toute sa confiance dans la justice" et ne doute pas, dit-il, qu'elle le "confirmera dans sa position de président". Pour lui, la simple volonté d'organiser un nouveau bureau politique pour procéder à son exclusion, acte de fait l'illégalité de la réunion de mercredi.

Eric Ciotti s'affiche plus que jamais comme un président en exercice. Il s'est rendu ce jeudi matin tout sourire au siège du parti, où il est resté plus d'une heure, le temps d'apparaître à sa fenêtre pour saluer les journalistes et d'enregistrer une vidéo de treize secondes, où on le voit dans son bureau sur une musique d'ambiance, façon série télévisée pour montrer qu'il est bien à son poste. La publication s'accompagne de cette légende : "Au travail pour la France". La guerre de tranchées suit donc son cours chez LR.