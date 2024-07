Législatives 2024 : les consignes inattendues du camp Macron pour sauver son pouvoir

Les grandes manœuvres ont commencé dès dimanche soir. Le président de la République et son entourage ont épluché les résultats, circonscription par circonscription, en s’arrêtant particulièrement sur celles où le camp présidentiel est qualifié pour le second tour, en troisième position. Ainsi, la ligne est de demander aux candidats du camp présidentiel de se retirer au profit des socialistes, des communistes, des écologistes et même des insoumis.

Emmanuel Macron s’apprête à verrouiller plusieurs postes clés de l’État

Un exemple parmi d'autres, le retrait de la candidate Renaissance, Albane Branlant, dans la Somme. Bien que qualifiée, elle se désiste et appelle à voter pour l’insoumis François Ruffin. Pour faciliter les échanges avec ses nouveaux partenaires de campagne, Gabriel Attal suspend la mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage.

Dans le même temps, Emmanuel Macron s’apprête à verrouiller plusieurs postes clés de l’État. Selon le JDD, de nombreuses nominations sont attendus mercredi lors du conseil des ministres pour placer des proches à des postes stratégiques afin d’entraver les possibilités d’action de Jordan Bardella en cas de victoire du RN.