Législatives 2024 : dans le Lot-et-Garonne la candidature de Jérôme Cahuzac fait débat

L'ex-ministre socialiste Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale, a annoncé dimanche soir qu'il sera candidat dans le Lot-et-Garonne aux prochaines élections législatives, consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron.

L'ancien député-maire de Villeneuve-sur-Lot ministre délégué chargé du Budget sous la présidence de François Hollande, sera "candidat sous l'étiquette centre gauche", face à la députée sortante RN Annick Cousin, dans la 3e circonscription du département. Six ans après sa condamnation pour fraude fiscale, les électeurs sont-ils prêts à accorder une seconde chance à Jérôme Cahuzac ? Sur place, le sujet divise.

"On est content qu'il revienne"

Dans ce département, Jérôme Cahuzac a été élu deux fois maire et trois fois député. Sauf que c'était avant sa condamnation et surtout son mensonge devant l'Assemblée nationale. Nadine, électrice à Villeneuve-sur-lot, se repasse en boucle la vidéo de ce mensonge : "Je n'ai jamais eu de comptes à l'étranger", avait alors déclaré Jérôme Cahuzac.

Elle vote malgré tout pour lui : "Il y en a d'autres qui ont fait pire. Il a payé sa dette moi il n'a pas volé mon argent. Et pour la ville de Villeneuve, il a fait énormément de choses et on est content qu'il revienne".

"Qu'il dégage !"

Cet avis n'est pas partagé par tous : "Qu'il dégage ! C'est la peste ou le choléra, je veux plus le voir !", déclare Jean-Claude. Il est pourtant socialiste mais cette candidature le révolte. "Il n'a pas le droit. Quand on a des comportements tels que le sien où il n'y a pas d'éthique rien du tout. Alors il me reste LFI ? Je ne voterai pas !"

Deux choix s'ouvrent pour ces habitants : l'abstention en guise de protestation contre la candidature de Jérôme Cahuzac ou bien le RN qui déjà en 2022, avait raflé 56 % des voix dans cette circonscription.